حزب الله دان اعتداء الاحتلال على المدنيين والصحافيين قرب موقع العباد: قتل المدنيين والاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب

اصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بياناً جاء فيه: ""يواصل العدو الصهيوني سياسته الاجرامية في الاعتداء على المدنيين وعلى الصحافيين الذين يعملون في منطقة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

ان العلاقات الاعلامية في حزب الله تدين بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال قرب موقع العباد ضد الاعلاميين والتي ادت الى استشهاد احد المدنيين وتعتبر ان هذا العدوان هو استكمال لجرائمه السابقة ضد الاعلاميين في لبنان وفلسطين بهدف منعهم من نقل الحقيقة وتغطية وتوثيق جرائمه الوحشية ضد المدنيين والابرياء.

اننا اذ نطالب كل المؤسسات الاعلامية والنقابات والجمعيات المهنية والانسانية بادانة هذه الجرائم نؤكد مجددا ان قتل المدنيين والاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب."