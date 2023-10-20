"بسبب تدهور الوضع الأمني".. سفارة أوكرانيا دعت رعاياها إلى مغادرة لبنان

صدر عن سفارة أوكرانيا البيان الآتي: "نظرًا إلى تدهور الوضع الأمني ​​في الجمهورية اللبنانية، توصي سفارة أوكرانيا في لبنان الأوكرانيين بالامتناع عن القيام بأي رحلات إلى لبنان حتى يستقر الوضع الأمني، والمواطنين الذين ما زالوا موجودين في لبنان إلى مغادرة أراضيه.