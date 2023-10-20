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هيئة البث الإسرائيلية: إصابة حارس أمن في مستوطنة مارجاليوت في الجليل الأعلى جراء هجوم شخص مسلح
هيئة البث الإسرائيلية: إصابة حارس أمن في مستوطنة مارجاليوت في الجليل الأعلى جراء هجوم شخص مسلح
بسبب الإشتباه بحدث أمني.. طُلب من سكان مستوطنات المنارة ومسكاف عام ووكفار غلادي الدخول الى اماكن محصنة
بسبب الإشتباه بحدث أمني.. طُلب من سكان مستوطنات المنارة ومسكاف عام ووكفار غلادي الدخول الى اماكن محصنة
مراسل "الجديد": قصف اسرائيلي على شانوح قرب كفرشوبا
مراسل "الجديد": قصف اسرائيلي على شانوح قرب كفرشوبا
إعلام العدو: الاشتباه بحدث أمني في مرغليوت عند الحدود مع لبنان
إعلام العدو: الاشتباه بحدث أمني في مرغليوت عند الحدود مع لبنان
الناطق باسم جيش العدو: تبادل لإطلاق النار في محيط موقع المنارة وبلدة مارغليوت عند الحدود الشمالية
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عماد شدياق : مصرف لبنان يحاول مع وزارة المال أن يخلق طلباً مصطنعاً على الليرة
2023-10-20 | 04:47
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