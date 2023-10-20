بالفيديو - كاميرا "الجديد" ترصد استهداف قوات الاحتلال لمزرعة دواجن عند اطراف بلدة بليدا الجنوبية وتضررها بشكل جزئي

كاميرا "الجديد" ترصد استهداف قوات الاحتلال لمزرعة دواجن عند اطراف بلدة بليدا الجنوبية وتضررها بشكل جزئي @ramezelkadi pic.twitter.com/LZ4ztqYrws
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 20, 2023
كاميرا "الجديد" ترصد استهداف قوات الاحتلال لمزرعة دواجن عند اطراف بلدة بليدا الجنوبية وتضررها بشكل جزئي @ramezelkadi pic.twitter.com/LZ4ztqYrws
تلقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم إتصالاً من وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو Sébastien Lecornu. وتم البحث في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان وقطاع غزة.
أصدر حزب الله البيان التالي: