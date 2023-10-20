وزير الدفاع تلقى إتصالاً من نظيره الفرنسي: فرنسا مستمرة في جهودها ولبنان مسألة مركزية

تلقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم إتصالاً من وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو Sébastien Lecornu. وتم البحث في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وأكد لوكورنو ان فرنسا تقوم باتصالات مع كل المجتمع الدولي للبحث في الاوضاع في غزة مشددا على ضرورة ابقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع في الاراضي الفلسطينية. وأشار الى ان لبنان مسألة مركزية بالنسبة لفرنسا.

وتطرق الى أهمية دور اليونيفيل في الجنوب ووجوب تجنب اي تصعيد على الحدود الجنوبية.

ولفت الوزير سليم الى الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة بحق المدنيين والمنشآت المدنية والصحية والدينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على التنسيق المستمر والوثيق بين الجيش واليونيفيل مؤكداً حرص لبنان على دورها وسلامتها. وقدّر وزير الدفاع الجهود التي تبذلها فرنسا للحد من تصاعد النزاع وتطوره في المنطقة.