آخر المستجدات على ساحة جنوب لبنان

حزب الله : إستهدفنا قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة وأوقعنا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح ‏

حزب الله : إستهدفنا قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة وأوقعنا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح ‏