إتصال بين ميقاتي ووزير الخارجية الأميركية.. هذا ما تم بحثه

تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بعد ظهر اليوم وتم البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.