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حزب الله : إستهدفنا قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ المناسبة وأوقعنا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح
حزب الله : إستهدفنا قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ المناسبة وأوقعنا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح
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عدنان السيد حسين: لبنان جزء من أي تسوية.. والفرصة مواتية اليوم لإنتخاب رئيس للجمهورية ويجب إغتنامها
2023-10-20 | 10:06
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عدنان السيد حسين: لبنان جزء من أي تسوية.. والفرصة مواتية اليوم لإنتخاب رئيس للجمهورية ويجب إغتنامها
عدنان السيد حسين: لبنان جزء من أي تسوية.. والفرصة مواتية اليوم لإنتخاب رئيس للجمهورية ويجب إغتنامها
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عدنان السيد حسين: لبنان جزء من أي تسوية.. والفرصة مواتية اليوم لإنتخاب رئيس للجمهورية ويجب إغتنامها
محليات
عدنان السيد حسين
رئاسة الجمهورية
جنوب لبنان
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حزب الله دان اعتداء الاحتلال على المدنيين والصحافيين قرب موقع العباد: قتل المدنيين والاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب
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حزب الله : إستهدفنا قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ المناسبة وأوقعنا فيها عدة إصابات أكيدة بين قتيل وجريح
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