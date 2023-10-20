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2023-10-20 | 12:54
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مصر تستضيف قمة دولية لبحث التطورات في غزة
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مصر تستضيف قمة دولية لبحث التطورات في غزة
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تستضيف
دولية
التطورات
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