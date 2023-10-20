الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

مراسل "الجديد" : اطلاق صاروخ اعتراض جوي من مواقع العدو في تلال كفرشوبا انفجر فوق مدينة الخيام

2023-10-20 | 15:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسل "الجديد" : اطلاق صاروخ اعتراض جوي من مواقع العدو في تلال كفرشوبا انفجر فوق مدينة الخيام
مراسل "الجديد" : اطلاق صاروخ اعتراض جوي من مواقع العدو في تلال كفرشوبا انفجر فوق مدينة الخيام
مقالات ذات صلة
مراسل "الجديد" : اطلاق صاروخ اعتراض جوي من مواقع العدو في تلال كفرشوبا انفجر فوق مدينة الخيام

محليات

"الجديد"

اطلاق

صاروخ

اعتراض

مواقع

العدو

كفرشوبا

انفجر

مدينة

الخيام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
آخر التطورات والمستجدات الميدانية عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ... لمتابعة البث المباشر من الناقورة :
قاووق: العدوان على غزة هو عدوان على كل المنطقة وما تقوم به المقاومة في الجنوب هو للدفاع عن لبنان أولاً

اقرأ ايضا في محليات

النائب محمد رعد من خربة سلم: المـــــ قا ومة حاضرة وجاهزة
04:22

النائب محمد رعد من خربة سلم: المـــــ قا ومة حاضرة وجاهزة

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد أن ما يفعله العدو الإسرائيلي في غزة، إنما يمارس انتقاماً عبثياً، وتنفيثاً لحقد، ولا يستطيع أن يحقق هدفاً سياسياً فيها، فهو يستطيع أن يدمر البيوت والمساكن والمتاجر والأبراج والمستشفيات والأحياء، ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجّز، ولكن لا يستطيع أن يفعل شيئاً بإرادة المقاومين، لأن جسم المقاومة مع هذه المجازر، يصبح أكثر تيقّظاً وتماسكاً واستعداداً للمواجهة، فالعدو يهدد فيما لا يستطيع أن ينفذه، والعالم اليوم يعيش بين وهم التهديد والهدف الذي يرد تنفيذه العدو، وبين عجزه عن تحقيق هذا الهدف.

04:22

النائب محمد رعد من خربة سلم: المـــــ قا ومة حاضرة وجاهزة

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد أن ما يفعله العدو الإسرائيلي في غزة، إنما يمارس انتقاماً عبثياً، وتنفيثاً لحقد، ولا يستطيع أن يحقق هدفاً سياسياً فيها، فهو يستطيع أن يدمر البيوت والمساكن والمتاجر والأبراج والمستشفيات والأحياء، ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجّز، ولكن لا يستطيع أن يفعل شيئاً بإرادة المقاومين، لأن جسم المقاومة مع هذه المجازر، يصبح أكثر تيقّظاً وتماسكاً واستعداداً للمواجهة، فالعدو يهدد فيما لا يستطيع أن ينفذه، والعالم اليوم يعيش بين وهم التهديد والهدف الذي يرد تنفيذه العدو، وبين عجزه عن تحقيق هذا الهدف.

مراسلة "الجديد": عمليات البحث والإنقاذ انتهت فجر اليوم في المبنى الذي انهار منذ ايام في المنصورية بعد انتشال ثمانية جثامين للضحايا من بينهم عاملة منزل أجنبية
02:30

مراسلة "الجديد": عمليات البحث والإنقاذ انتهت فجر اليوم في المبنى الذي انهار منذ ايام في المنصورية بعد انتشال ثمانية جثامين للضحايا من بينهم عاملة منزل أجنبية

مراسلة "الجديد": عمليات البحث والإنقاذ انتهت فجر اليوم في المبنى الذي انهار منذ ايام في المنصورية بعد انتشال ثمانية جثامين للضحايا من بينهم عاملة منزل أجنبية

02:30

مراسلة "الجديد": عمليات البحث والإنقاذ انتهت فجر اليوم في المبنى الذي انهار منذ ايام في المنصورية بعد انتشال ثمانية جثامين للضحايا من بينهم عاملة منزل أجنبية

مراسلة "الجديد": عمليات البحث والإنقاذ انتهت فجر اليوم في المبنى الذي انهار منذ ايام في المنصورية بعد انتشال ثمانية جثامين للضحايا من بينهم عاملة منزل أجنبية

بالفيديو - إستهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي عصر امس في ثكنة هونين المحتلة (راميم) بالصواريخ الموجهة
01:57

بالفيديو - إستهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي عصر امس في ثكنة هونين المحتلة (راميم) بالصواريخ الموجهة

بالفيديو - إستهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي عصر امس في ثكنة هونين المحتلة (راميم) بالصواريخ الموجهة

01:57

بالفيديو - إستهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي عصر امس في ثكنة هونين المحتلة (راميم) بالصواريخ الموجهة

بالفيديو - إستهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي عصر امس في ثكنة هونين المحتلة (راميم) بالصواريخ الموجهة

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023