بالفيديو - إستهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي عصر امس في ثكنة هونين المحتلة (راميم) بالصواريخ الموجهة pic.twitter.com/NIA7lPkR8g
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 21, 2023
بالفيديو - إستهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي عصر امس في ثكنة هونين المحتلة (راميم) بالصواريخ الموجهة pic.twitter.com/NIA7lPkR8g
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد أن ما يفعله العدو الإسرائيلي في غزة، إنما يمارس انتقاماً عبثياً، وتنفيثاً لحقد، ولا يستطيع أن يحقق هدفاً سياسياً فيها، فهو يستطيع أن يدمر البيوت والمساكن والمتاجر والأبراج والمستشفيات والأحياء، ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجّز، ولكن لا يستطيع أن يفعل شيئاً بإرادة المقاومين، لأن جسم المقاومة مع هذه المجازر، يصبح أكثر تيقّظاً وتماسكاً واستعداداً للمواجهة، فالعدو يهدد فيما لا يستطيع أن ينفذه، والعالم اليوم يعيش بين وهم التهديد والهدف الذي يرد تنفيذه العدو، وبين عجزه عن تحقيق هذا الهدف.
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رأى النائب هاني قبيسي في حفل تابيني في بلدة القصيبة ان "ما يجري البوم في غزة هو بداية التحرير بل هو رسم لطريق النصر، فعلى الجميع تحديد مواقفهم وخيراتهم فإما ان تكونوا مع المقاومة في قتالها ونضالها، وإما أن تلحقوا بمن شرع القتل والتدمير فعلى كل حر وابي أن يحدد موقفه إما مع الاقصى وفلسطين او مع الغرب والصهاينة في تدمير الامة".