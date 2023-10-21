عاجل
مراسل "الجديد" : غارة للعدو الاسرائيلي بين يارون وبنت جبيل
مراسل "الجديد" : غارة للعدو الاسرائيلي بين يارون وبنت جبيل
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
13:15
فيديو يعود إلى عام 2019... أمير قطر لم يغادر أثناء كلمة أبو الغيط في قمة القاهرة اليوم
05:52
تظاهرة حاشدة في نيويورك دعماً لفلسطين
05:33
الناشطة المصرية رحمة زين تواجه مراسلة سي ان ان امام معبر رفح : انت مجرد دمية!
03:56
صحيفة "الشروق": الجزائر رفضت المشاركة في "قمة القاهرة للسلام"
03:14
بالفيديو - 7 شهداء وعشرات الإصابات والمفقودين في عدوان اسرائيلي استهدف منزلاً بجوار مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة
محليات
تظاهرة أمام السفارة الفرنسية تضامناً مع جورج عبدالله
2023-10-21 | 09:21
A-
A+
تظاهرة أمام السفارة الفرنسية تضامناً مع جورج عبدالله
تظاهرة أمام السفارة الفرنسية تضامناً مع جورج عبدالله
مقالات ذات صلة
تظاهرة أمام السفارة الفرنسية تضامناً مع جورج عبدالله
تظاهرة امام السفارة الفرنسية في بيروت تنديداً بالمجازر الاسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني
مولوي وجه كتاباً إلى قوى الأمن لإجراء تحقيق مفصّل حول حقيقة ما جرى خلال تظاهرة مناصري الطاشناق أمام السفارة الاذربيجانية
تظاهرة أمام السفارة الفرنسية تضامناً مع جورج عبدالله
محليات
السفارة
الفرنسية
تضامناً
عبدالله
العودة الى الأعلى
" على الجميع تحديد مواقفهم وخياراتهم".. قبيسي : نرى امة خانعة بأنظمتها وليس بشعوبها
الجديد تواكب الأحداث المسائية من جنوب لبنان
اقرأ ايضا في محليات
13:40
مراسل "الجديد" : غارة للعدو الاسرائيلي بين يارون وبنت جبيل
13:40
مراسل "الجديد" : غارة للعدو الاسرائيلي بين يارون وبنت جبيل
13:15
مراسل "الجديد" : غارة للعدو الاسرائيلي على اطراف بلدة عيتا الشعب
13:15
مراسل "الجديد" : غارة للعدو الاسرائيلي على اطراف بلدة عيتا الشعب
13:08
مراسل الجديد: غارة جوية اسرائيلية استهدفت محيط بلدتي الضهيرة ويارين بصاروخين
13:08
مراسل الجديد: غارة جوية اسرائيلية استهدفت محيط بلدتي الضهيرة ويارين بصاروخين
يحدث الآن
محليات
13:40
مراسل "الجديد" : غارة للعدو الاسرائيلي بين يارون وبنت جبيل
محليات
13:15
مراسل "الجديد" : غارة للعدو الاسرائيلي على اطراف بلدة عيتا الشعب
عربي و دولي
13:15
فيديو يعود إلى عام 2019... أمير قطر لم يغادر أثناء كلمة أبو الغيط في قمة القاهرة اليوم
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:54
كارلا حداد في أحدث ظهور مع ابنتها ليا.. نافست والدتها جمالا
2023-10-19
أول شركة عملاقة تغلق فرعها في "اسرائيل"
13:40
مراسل "الجديد" : غارة للعدو الاسرائيلي بين يارون وبنت جبيل
10:19
حماس: ما حدث في 7 أكتوبر سيكون "بسيطا" إذا قررت إسرائيل التوغل في غزة
12:22
حزب الله: قمنا بإطلاق صواريخ موجّهة على آلية هامر تابعة لقوات الاحتلال في محيط ثكنة دوفيف وأوقعنا أفراد طاقمها بين قتيل وجريح
13:15
مراسل "الجديد" : غارة للعدو الاسرائيلي على اطراف بلدة عيتا الشعب
بالفيديو
بالفيديو
13:06
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2023
13:05
النشرة الجوية 21-10-2023
12:57
من مصر... الجديد تواكب آخر أجواء قمة القاهرة الدولية
12:31
كيف يبدو المشهد المسائي على الساحة الجنوبية في لبنان؟
11:38
التغطية مستمرة من الجديد لآخر الأحداث في جنوب لبنان
11:20
التغطية مستمرة من الجديد لآخر الأحداث في جنوب لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
14:53
بالفيديو - متظاهرون في مصر يهتفون لنصرالله: "اضرب اضرب تل أبيب"
عربي و دولي
14:53
بالفيديو - متظاهرون في مصر يهتفون لنصرالله: "اضرب اضرب تل أبيب"
محليات
09:37
"الجديد" في مواكبة مستمرة لآخر التطورات عند الشريط الحدودي
محليات
09:37
"الجديد" في مواكبة مستمرة لآخر التطورات عند الشريط الحدودي
محليات
01:57
بالفيديو - إستهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي عصر امس في ثكنة هونين المحتلة (راميم) بالصواريخ الموجهة
محليات
01:57
بالفيديو - إستهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي عصر امس في ثكنة هونين المحتلة (راميم) بالصواريخ الموجهة
عربي و دولي
01:40
متظــ اهرة مصرية تواجه مراسلة CNN الاميركية عند الحدود المصرية ... هذا ما حصل
عربي و دولي
01:40
متظــ اهرة مصرية تواجه مراسلة CNN الاميركية عند الحدود المصرية ... هذا ما حصل
عربي و دولي
02:18
ماكرون: فرنسا بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى حزب الله لتجنب التصعيد
عربي و دولي
02:18
ماكرون: فرنسا بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى حزب الله لتجنب التصعيد
محليات
16:31
الجديد تواكب الأحداث المسائية من جنوب لبنان
محليات
16:31
الجديد تواكب الأحداث المسائية من جنوب لبنان
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023