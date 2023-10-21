نائب الأمين العام لحزب الله: نقول لمن يتصل بنا أوقفوا العدوان لتتوقف تداعياته واحتمالات توسعه والا مع الاستمرار فلا يمكن لأحد أن يضمن شيئًا ولسنا مضطرين لأن نذكر لأحد ما هي خطتنا للمستقبل