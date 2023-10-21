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حزب الله ينعى الشهيد "أحمد علي الحلاني" من بلدة الحلانية في البقاع والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي
حزب الله ينعى الشهيد "أحمد علي الحلاني" من بلدة الحلانية في البقاع والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي
وسائل إعلام إسرائيلية: قصف حزب الله مواقع للجيش في الشمال أدى لتعطيل جزء من منظومة الرصد على طول الحدود
وسائل إعلام إسرائيلية: قصف حزب الله مواقع للجيش في الشمال أدى لتعطيل جزء من منظومة الرصد على طول الحدود
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مراسل "الجديد" : إستهداف مسيرة تابعة للعدو في المنطقة بين جبل الريحان واقليم التفاح دون اصابتها لترد بإطلاق صاروخ على مصادر النيران
2023-10-21 | 15:14
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مراسل "الجديد" : إستهداف مسيرة تابعة للعدو في المنطقة بين جبل الريحان واقليم التفاح دون اصابتها لترد بإطلاق صاروخ على مصادر النيران
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