الصحافي قاسم قصير لـ"الجديد": من الواضح ان الرئيس المصري خائف من التطورات في غزة والطرح الاسرائيلي بالتهجير لذا اراد يوم امس إيصال رسالة الى العالم بأنه يرفض هذا الأمر