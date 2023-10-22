قاسم قصير لـ"الجديد": الإسرائيلي خائف من الهجوم البري بسبب عدم ضمان النتائج ومن الممكن أن يقوم نتنياهو بعملية توغل صغيرة وفي اي لحظة من الممكن ان يبدأ هذا الهجوم