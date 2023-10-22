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حسن فضل الله : عدم اطلالة السيد حسن نصرالله تُربك العدو أكثر وعندما يأتي موعد الاطلالة فستجدونه قد أطل على الرأي العام ونحن جاهزون لكل الاحتمالات
2023-10-22 | 04:58
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حسن فضل الله : عدم اطلالة السيد حسن نصرالله تُربك العدو أكثر وعندما يأتي موعد الاطلالة فستجدونه قد أطل على الرأي العام ونحن جاهزون لكل الاحتمالات
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حسن فضل الله : عدم اطلالة السيد حسن نصرالله تُربك العدو أكثر وعندما يأتي موعد الاطلالة فستجدونه قد أطل على الرأي العام ونحن جاهزون لكل الاحتمالات
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بالفيديو - عملية استهداف جنود جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة "بيرانيت" في القطاع الغربي
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