سركيس نعوم : خا لد مشـعـل بدو يطوّل بالو شوي .. ما الكل بيشتغل عندو

مصادر سياسية علقت لـ"الجديد" على كلام خالد مشعل : ما يقوم به مسؤول حماس بالخارج ليس سوى مزايدات على المقاومة التي تقوم بدورها بدور تنسيقي مع الفصائل الفلسطينية