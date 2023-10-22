وزير التربية جدد إقفال المدارس في المناطق الحدودية الجنوبية

جدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي، إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية ، يوم غد الإثنين في ٢٣/١٠/٢٠٢٣. أما المؤسسات المذكورة المتاخمة للمناطق الحدودية الجنوبية، فيترك التقدير للمدير لجهة قرار فتحها أو إقفالها.