شعبة المعلومات تكشف هويّة مروّج مخدّرات ينشط في طرابلس.. وتوقفه في المحمّرة

صدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّاي: "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لجهة توقيف مروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة أحد المروّجين النّاشطين في طرابلس، ويُدعى: