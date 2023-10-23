شعبة المعلومات تكشف هويّة مروّج مخدّرات ينشط في طرابلس.. وتوقفه في المحمّرة
صدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّاي: "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لجهة توقيف مروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة أحد المروّجين النّاشطين في طرابلس، ويُدعى:
أ. ع. (مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم ترويج وتعاطي المخدّرات.
أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على مراقبته وتوقيفه.
بتاريخ 6-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة المحمّرة على متن دراجة آليّة لون أبيض، تمّ ضبطها.
بتفتيشه والدّراجة، جرى ضبط /45/ كبسولة تحتوي على مادّة باز الكوكايين.
حُجِزَت الدّراجة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".