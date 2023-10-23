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محليات

شعبة المعلومات تكشف هويّة مروّج مخدّرات ينشط في طرابلس.. وتوقفه في المحمّرة

2023-10-23 | 04:19
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شعبة المعلومات تكشف هويّة مروّج مخدّرات ينشط في طرابلس.. وتوقفه في المحمّرة
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروّج مخدّرات ينشط في طرابلس.. وتوقفه في المحمّرة

صدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّاي: "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لجهة توقيف مروّجي المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة أحد المروّجين النّاشطين في طرابلس، ويُدعى:

أ. ع. (مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني) بحقّه مذكّرة توقيف بجرم ترويج وتعاطي المخدّرات.
أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على مراقبته وتوقيفه.
بتاريخ 6-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة المحمّرة على متن دراجة آليّة لون أبيض، تمّ ضبطها.
بتفتيشه والدّراجة، جرى ضبط /45/ كبسولة تحتوي على مادّة باز الكوكايين.
حُجِزَت الدّراجة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص". 
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروّج مخدّرات ينشط في طرابلس.. وتوقفه في المحمّرة

محليات

شعبة المعلومات

طرابلس

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