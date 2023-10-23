إجراءات لمدارس المبرات لضمان تعليم التلامذة النازحين

أصدرت جمعية "المبرات الخيرية" بياناً حول وضع مدارس المبرات الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، وأكدت أن "مدارس المبرات تعمل في ظل الأوضاع الراهنة التي إستدعت إقفال المدارس في المناطق الحدودية في جنوب لبنان، على تأمين التعليم لتلامذتها وتطوير حلول بديلة مؤقتة بهدف ضمان إستمرار الدراسة وتحقيق المساواة في التعليم للجميع، وقد إتخذت في هذا الإطار الإجراءات التالية: