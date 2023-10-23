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محليات

إجراءات لمدارس المبرات لضمان تعليم التلامذة النازحين

2023-10-23 | 04:37
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إجراءات لمدارس المبرات لضمان تعليم التلامذة النازحين
إجراءات لمدارس المبرات لضمان تعليم التلامذة النازحين

أصدرت جمعية "المبرات الخيرية" بياناً حول وضع مدارس المبرات الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، وأكدت أن "مدارس المبرات تعمل في ظل الأوضاع الراهنة التي إستدعت إقفال المدارس في المناطق الحدودية في جنوب لبنان، على تأمين التعليم لتلامذتها وتطوير حلول بديلة مؤقتة بهدف ضمان إستمرار الدراسة وتحقيق المساواة في التعليم للجميع، وقد إتخذت في هذا الإطار الإجراءات التالية:

1- تأمين التحاق التلامذة النازحين بمدارس المبرات القريبة من أماكن نزوحهم.
2- تفعيل العمل بمنصة المبرات الرقمية لمتابعة دروس التلامذة النازحين الذين لديهم امكانية ذلك.
3- تحديد ملتقيات افتراضية لمراجعة المعلمين الدروس للتلامذة.
4- تأمين وسائل اتصال مختلفة، للتلامذة الذين لا يستطيعون المشاركة أونلاين "كالفيديوات المختصرة عبر cd أو المواد التعليمية عبر الواتساب.
5- الاستفادة من المواد التعليمية التي تم انتاجها على المنصة الالكترونية خلال أزمة "كورونا" والتعديل عليها، وإرسالها إلى الأهل".
وختم البيان: " تبتهل "جمعية المبرات الخيرية" إلى الله العلي القدير أن يتحقق الأمن والإستقرار في ربوع الوطن، وأن يرحم الشهداء ويعافي الجرحى ويعود كل نازح إلى مسكنه، إنه سميع مجيب". 
إجراءات لمدارس المبرات لضمان تعليم التلامذة النازحين

محليات

جمعية المبرات الخيرية

جنوب لبنان

الحدود الجنوبية

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