باسيل: أنهيت امس جولة تشاورية وضعنا لها معايير معيّنة مع الجهات التي نريد لقاءها وحملت إلى من تشاورت معهم مجموعة أفكار وليس مبادرة ورأيت من الضروري أن يجري حولها تفاهم وطني لأنّها تساهم بمساعدتنا على مواجهة الحرب الكبيرة الجارية وتؤمّن حماية لبنان وو

باسيل: أنهيت امس جولة تشاورية وضعنا لها معايير معيّنة مع الجهات التي نريد لقاءها وحملت إلى من تشاورت معهم مجموعة أفكار وليس مبادرة ورأيت من الضروري أن يجري حولها تفاهم وطني لأنّها تساهم بمساعدتنا على مواجهة الحرب الكبيرة الجارية وتؤمّن حماية لبنان ووحدته