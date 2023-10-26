باسيل: التيار الوطني الحرّ يتقدم بأفكار خمسة بغية التوصّل الى تفاهم وطني حولها اولها الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقَّه في دولته ومقاومته في وجه آلة القتل والتدمير الاسرائيلية

باسيل: التيار الوطني الحرّ يتقدم بأفكار خمسة بغية التوصّل الى تفاهم وطني حولها اولها الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقَّه في دولته ومقاومته في وجه آلة القتل والتدمير الاسرائيلية والمطالبة بفتح تحقيق دولي حول احداث غزّة وخاصةً بمحاسبة "اسرائيل" على جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين العزّل كذلك الالتزام بالقرارات الدولية واعتماد حلّ الدولتين كحل سلمي يوفّر شروط السلام العادل والشامل