الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

باسيل: الظروف مهيأة لمقاربة رئاسية جديدة وجاهزون لأي تحرك يجمع اللبنانيين ويوحدهم في مواجهة الحرب

2023-10-26 | 12:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
باسيل: الظروف مهيأة لمقاربة رئاسية جديدة وجاهزون لأي تحرك يجمع اللبنانيين ويوحدهم في مواجهة الحرب
باسيل: الظروف مهيأة لمقاربة رئاسية جديدة وجاهزون لأي تحرك يجمع اللبنانيين ويوحدهم في مواجهة الحرب

اعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده عصر اليوم في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، أنه أنهى امس "جولة تشاورية ذات معايير معينة تحت عنوان حماية لبنان والوحدة الوطنية شملت رئيسي المجلس والحكومة وقيادات سياسية والكتل النيابية الأساسية والمعنية،

على ان يتم استكمالها ومتابعتها مع من يلزم، من قبله او من قبل نواب التيار وخاصة مع نواب المعارضة الذين تم الاتفاق على اللقاء معهم من قبل نواب التيار المكلفين بالاتصال والعلاقة معهم. وقد أكدت هذه الجولة ما هو مؤكد أن الحوار هو البداية لأي حل وضرورة التواصل المستمر بين اللبنانيين".

وأوضح باسيل أنه حمل الى من تشاور معهم "مجموعة أفكار، وليس مبادرة"، مشددا على "ضرورة أن يتم تفاهم وطني حولها لأنها تساهم في المساعدة على مواجهة الحرب الكبيرة الجارية، ويؤَمن حماية لبنان ووحدته"، لافتا الى أنه لمس "تفاهما عليها بنسبة عالية جدا، أقله من الجهات السبعة التي التقاها، على أمل توسيع التفاهم ليشمل الأطراف التي لم يلتقِ بها بعد".

كما أعلن عن "خمس أفكار يتقدم بها التيار الوطني الحر بغية التوصل الى تفاهم وطني حولها وهي:

- الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في دولته ومقاومته في وجه آلة القتل والتدمير الاسرائيلية، والمطالبة بفتح تحقيق دولي حول احداث غزة وخاصة بمحاسبة اسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل. كذلك الالتزام بالقرارات الدولية واعتماد حل الدولتين كحل سلمي يوفر شروط السلام العادل والشامل.

-2  التأكيد على حق لبنان بالدفاع عن نفسه بوجه اي اعتداء تقوم به اسرائيل، وضرورة حماية لبنان ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات تجر لبنان الى الحرب، ومنع انزلاقه اليها.

-3  الإسراع في اعادة تكوين السلطة تحت عنوان التوافق الوطني، وذلك عبر انتخاب رئيس اصلاحي جامع بالتفاهم والا بالانتخاب في جلسة مفتوحة، وتسمية رئيس حكومة مع حكومة وحدة وطنية تنفذ برنامج الإصلاحات المطلوبة واللازمة وتحمي لبنان ووحدته الوطنية.

-4  اعتبار ملف النزوح السوري امرا ملحا والتعاطي معه كعنصر تفجير للبلد خاصةً في مرحلة التوتر العالي الراهنة، واتخاذ الإجراءات الفورية من قبل الوزارات والأجهزة المعنية والبلديات بغية تخفيف سريع لأعداد النازحين السوريين الموجودين على ارضنا.

5- ان لبنان بمواجهة اسرائيل معني باستعادة حقوقه وتنفيذ الثوابت التالية:

أ- الالتزام بالقرارات الدولية وعلى رأسها الـ 1701، وبمبادرة بيروت العربية  للسلام

ب- استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة

ج- تأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين

د- حماية كافة حقوق لبنان وموارده الطبيعية، وخاصة ما يتعلق بالنفط والغاز والمياه

ه- عودة النازحين السوريين الى بلادهم".

وأكد باسيل "جهوزية التيار الوطني الحر للقيام بأي جهد مطلوب لتحقيق هذا التفاهم الوطني، وهو منفتح على اي مبادرة او حوار منتج ينهي الفراغ في المؤسسات ويعيد للدولة حضورها وهيبتها ودورها، ويوفر شروط الوحدة الوطنية كضامن اساسي في مواجهة الأحداث والأخطار من حولنا، ما يعني استعداد التيار لكسر اي حاجز والقيام بأي تحرك او اتصال او جهد من شأنه ان يجمع اللبنانيين ويوحدهم في مواجهة الحرب، ويحقق نتائج عملية أكان بموقف موحد ومحدد من المواضيع المطروحة او بأي عمل موحد او محدد وخاصة بموضوع الرئاسة والنزوح".

ولفت باسيل الى أنه لمس مع من تشاور معهم "ادراكا للمخاطر العالية التي تواجه لبنان وحرصا على البلد، وارتياحا وتشجيعا للخطوة التي قام بها، على الرغم من وجود إختلاف في المقاربات وفي وجهات النظر في ببعض المواضيع".

وأكد أن "الإتفاق بديهي على حق الشعب الفلسطيني وحق لبنان بمقاومة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي والحرص على امن لبنان واستقراره ورفض اي عمل عسكري خارج ما تقوم به المقاومة من دفاع عن النفس"، مسجلا تقديره "لتضحيات المقاومة"، متقدما بالعزاء من "الحزب وعائلات الشهداء بخسارة اطيب الشباب".

أما في موضوع النازحين السوريين، فأعلن باسيل أنه أبلغ "بالتفصيل رئيس الحكومة أن اجهزة الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية بإمكانها أن تتخذ إجراءات محددة ذكرها له، من شأنها الحد من تدفق المزيد من النازحين وضبط أوضاع الموجودين منهم ومنعهم من مخالفة القوانين ومعاقبة من يقوم بذلك. وكذلك تم الإتفاق مع الكتل على دعم البلديات في ضبط الأوضاع داخل نطاقها وسنحاول القيام بعمل مشترك لهذه الغاية".

وتطرق الى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، فشدد على أن "الجميع يسلم بضرورة إنجاز هذا الإستحقاق"، لافتا الى أنه أبدى "للجميع الإستعداد للبحث بانفتاح ومرونة في أسماء شخصيات جامعة ومؤهلة لتولي المنصب، ومع احتفاظه بما سمعه من كل طرف".

وأكد أن "الظروف مهيأة لمقاربة رئاسية جديدة، ولن يكون سهلا على أحد أن يتحمل مسؤولية إستمرار الفراغ الرئاسي الذي بات سببا مباشرا لتفكك الدولة".

وعن الكلام الذي تناوله الإعلام بشأن الشغور المحتمل في قيادة الجيش، قال باسيل: "أنا لم اطرحه على أحد، انما طُرح علي من بعض من التقيتهم واعطيت جوابي الواضح حول وجود حلول قانونية".

اضاف: "يبقى ما سمعته من تعليقات سلبية، لن أتوقف عندها، بل أصر على المضي في إيجابية التحرك وأدعو جميع المسؤولين الى التفكير بما طرحت واذا لا، فالتقدم بأفكار إيجابية لحماية بلدنا وتحصين وحدتنا الوطنية، والخروج من عقلية التمترس وعزل الذات."

وتابع: "بقدر ما نرفض ونشجب ممارسات قام بها بعض المتظاهرين على طريق عوكر، فإننا نرفض الردود الإنفعالية العنصرية ضد شعب أو بشرة أو عرق أو ثقافة، فهذه ليست من قيمنا الإنسانية ولا من تعاليمنا المسيحية، ومن يقوم بها لا يشبهُنا. ما يشبهُنا هو الانفتاح والتسامح وتقبّل الفوارق، وسعينا للعيش معا تحت سقف التنوع والحرية واحترام الخصوصيات والحفاظ على الذات وعلى الكرامة الوطنية والانسانية".

باسيل: الظروف مهيأة لمقاربة رئاسية جديدة وجاهزون لأي تحرك يجمع اللبنانيين ويوحدهم في مواجهة الحرب

محليات

باسيل

الانتخابات الرئاسية

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اللواء تُفصح عن سبب إشكال وزير الدفاع مع ميقاتي أمس في السراي
مراسلة "الجديد": مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف مجددا اطراف بلدة يارون بعد ان أخلى الصليب الأحمر اللبناني والجيش وقوات الطوارئ جثمانين و6 جرحى من محيط البلدة

اقرأ ايضا في محليات

معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة
15:57

معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة

علمت الجديد بأن طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

15:57

معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة

علمت الجديد بأن طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.
15:47

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

15:47

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023