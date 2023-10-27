جعجع خلال لقائه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو : منع اندلاع الحرب بيد ميقاتي وبري

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب،السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، يرافقه الملحق السياسي Quentin Jeantet والملحق السياسي والاعلامي Romain Calvary ، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، مسؤول العلاقات الديبلوماسية في باريس جان-بشارة الخوري وطوني درويش عن الجهاز .

وقد اتفق الجانبان على "أولوية تجنيب لبنان خطر الانزلاق نحو الحرب وضرورة بذل كل الجهود الممكنة للحؤول دون ذلك،و شددا على الأهمية القصوى لتحصين المؤسسات الوطنيّة والدستورية من أجل مواجهة الأخطار الداهمة ولا سيّما مؤسسة الجيش اللبناني، وعلى متابعة السعي بغية إيجاد الحلول الناجعة للأزمات الداخلية العالقة على المستويين السياسي والاقتصادي رغم صعوبة الأمر".

من جهته، شدد جعجع على أن " منع اندلاع الحرب في لبنان هو في يد الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري من خلال توصية نيابية، أو قرار حكومي لنشر الجيش اللبناني على كامل الحدود الجنوبية، وسحب المسلّحين اللبنانيين والفلسطينيين من جنوب الليطاني انفاذا للقرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل".