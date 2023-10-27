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محليات

جولة لوفد من تحالف قوى التغيير على سفراء السعودية وقطر ومصر والأردن وفلسطين وتأكيدٌ على ضرورة وقف إطلاق النار

2023-10-27 | 04:38
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جولة لوفد من تحالف قوى التغيير على سفراء السعودية وقطر ومصر والأردن وفلسطين وتأكيدٌ على ضرورة وقف إطلاق النار
جولة لوفد من تحالف قوى التغيير على سفراء السعودية وقطر ومصر والأردن وفلسطين وتأكيدٌ على ضرورة وقف إطلاق النار


جال وفد يمثل تحالف قوى التغيير ضم النواب، عن حزب تقدم مارك ضو، وعن لقاء الشمال_٣ ميشال دويهي، وعن حزب خط أحمر وضاح الصادق، والدكتور رامي فنج عن مجموعة انتفض للعدالة والسيادة، على سفراء المملكة العربية السعودية وليد البخاري، ودولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني وجمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي والمملكة الاردنية الهاشمية وليد الحديد ودولة فلسطين اشرف دبور، وشاركت في اللقاء الاخير الناشطة جوزفين زغيب.

واكد الوفد على ضرورة ضغط المجتمعين العربي والدولي لوقف اطلاق نار فوري يمنع المجازر بحق اهل غزة، مشددا على ان الحل الوحيد لازمة الشرق الاوسط، هو باعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه باقامة دولته المستقلة على اراضي 67 وفق مندرجات قمة بيروت العربية عام 2002، والقائمة على مبدأ الارض مقابل السلام وحل الدولتين، وتطبيق كافة القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها حق عودة اللاجئين. 
كما شدد الوفد على ضرورة السعي من قبل المجتمعين العربي والدولي الى منع توسيع دائرة العنف بهدف ابعاد الحرب عن لبنان، وغزة ودول الجوار و التشدد في تطبيق القرار 1701 بغية دعم الدولة اللبنانية على استعادة قراري الحرب والسلم.
 
 
 
 
 
جولة لوفد من تحالف قوى التغيير على سفراء السعودية وقطر ومصر والأردن وفلسطين وتأكيدٌ على ضرورة وقف إطلاق النار

محليات

تحالف قوى التغيير

السعودية

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معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة
15:57

معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة

علمت الجديد بأن طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

15:57

معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة

علمت الجديد بأن طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.
15:47

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

15:47

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

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