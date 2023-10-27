جولة لوفد من تحالف قوى التغيير على سفراء السعودية وقطر ومصر والأردن وفلسطين وتأكيدٌ على ضرورة وقف إطلاق النار



جال وفد يمثل تحالف قوى التغيير ضم النواب، عن حزب تقدم مارك ضو، وعن لقاء الشمال_٣ ميشال دويهي، وعن حزب خط أحمر وضاح الصادق، والدكتور رامي فنج عن مجموعة انتفض للعدالة والسيادة، على سفراء المملكة العربية السعودية وليد البخاري، ودولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني وجمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي والمملكة الاردنية الهاشمية وليد الحديد ودولة فلسطين اشرف دبور، وشاركت في اللقاء الاخير الناشطة جوزفين زغيب.