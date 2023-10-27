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محليات

من إجراءات مصرف لبنان الى كهرباء لبنان.. سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا

2023-10-27 | 04:41
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من إجراءات مصرف لبنان الى كهرباء لبنان.. سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا
من إجراءات مصرف لبنان الى كهرباء لبنان.. سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا اليوم في السرايا ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والمدير العام للمالية جورج معراوي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وتم خلال الإجتماع بحث الاجراءات المتخذة من قبل مصرف لبنان لضبط الوضع النقدي وتثبيت سعر الصرف.
وخلال الاجتماع نوّه رئيس الحكومة باجراءات وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم، وبعمل مصرف لبنان في هذا الوضع الذي يمر به لبنان.
كما رأس رئيس الحكومة اجتماعا ثانيا ضم وزيري المال يوسف خليل والطاقة والمياه وليد فياض وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والمدير العام للمالية جورج معراوي والمدير العام لكهرباء لبنان كمال جابك، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في وزارة المالية بين الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان لمعالجة قضية دفع مستحقات الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان ودفع مستحقات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة للمؤسسة، ضمن مهلة محددة يصار الى الاتفاق عليها لتلافي اتخاذ اجراءات جذرية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
والتقى رئيس الحكومة، في حضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون عبد اللطيف غديرة.
ووضع الوزير الحاج حسن الرئيس ميقاتي في أجواء تطور العلاقة والتعاون بين المجلس التنفيذي الدولي للزيتون ووزارة الزراعة والحكومة اللبنانية.
وبدوره شرح المدير التنفيذي للمجلس عبد اللطيف غديرة للرئيس ميقاتي مجالات التعاون، ان كان في مجال توسيع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون، او عملية تصنيع الزيتون وتعبئته وتسويقه.
وطلب الرئيس ميقاتي تشكيل لجنة فنية، تعمل على اعداد تقرير شامل، بعد اجراء كشف حسي على الاضرار التي تسببت بها الاعتداءات الاسرائيلية في حقول الزيتون، وخصوصاً موسم قطاف الزيتون لهذا العام في المناطق الجنوبية الحدودية، والآثار المترتبة عن استخدام العدو لقنابل الفوسفور المحرمة دولياً على هذا القطاع، وأن يصار الى توثيق دقيق للتقارير الواردة، ليصار الى رفع شكوى ضد العدو الاسرائيلي. 
من إجراءات مصرف لبنان الى كهرباء لبنان.. سلسلة لقاءات لميقاتي في السرايا

محليات

نجيب ميقاتي

السرايا

كهرباء لبنان

مصرف لبنان

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15:57

معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة

علمت الجديد بأن طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

15:57

معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة

علمت الجديد بأن طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.
15:47

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

15:47

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

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