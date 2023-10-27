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محليات

بري عرض مع زواره المستجدات محلياً وإقليمياً وإستقبل وفداً برلمانياً إيرانياً

2023-10-27 | 07:45
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بري عرض مع زواره المستجدات محلياً وإقليمياً وإستقبل وفداً برلمانياً إيرانياً
بري عرض مع زواره المستجدات محلياً وإقليمياً وإستقبل وفداً برلمانياً إيرانياً

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية في مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية في ايران إبراهيم عزيزي مع وفد برلماني، في حضور السفير مجتبى أماني حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر التطورات في لبنان والمنطقة.

بعد اللقاء، تحدث عزيزي: "استنكارا وادانة للمجازر الصهيونية الوحشية وعملية الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب في حق الآمنيين والأبرياء والمدنيين العزل في قطاع غزة، رأت  الجمهورية الاسلامية الايرانية  ان هناك واجبا انسانيا  وسياسيا ملقى على عاتقها من أجل  التحرك على المستويات المتاحة نصرة للشعب الفلسطيني المجاهد ونصرة للمقاومين في غزة ومن أجل التصدي لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتمادي".
واضاف :"ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتقد ان كافة المنتديات  السياسية والحقوقية والبرلمانية في العالمين الإسلامي والعربي وعلى مستوى المنطقة والعالم بشكل عام هذه المنتديات لديها الكثير من الصلاحيات والامكانيات والقدرات التي تستطيع ان تقوم بالإستفادة منها بشكل متحد ومنسجم  من أجل نصرة الحق الفلسطيني ومن أجل  مواجهة الظلم الاسرائيلي وإنطلاقا من السعي الديبلوماسي والبرلماني التي تقوم به الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال". 
وتابع عزيزي: "أتينا اليوم كوفد برلماني يمثل لجنة السياسية الخارجية والامن القومي في البرلماني الايراني في زيارة إقليمية  بدأت أمس في العاصمة العراقية - بغداد وتستمر اليوم في بيروت، وسنتجه غدا الى العاصمة السورية - دمشق".
ولفت الى ان "الوفد البرلماني الموجود حاليا في بيروت أمضى اليومين الماضيين في العاصمة العراقية بغداد، وكان له هناك سلسلة من اللقاءات السياسية التي أجريناها مع المسؤولين العراقيين المحترمين حيث قدمنا  لهم الرسائل الموجهة لهم من قبل المراجع  السياسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وكان انطباعنا ايجابيا للغاية وشعرنا ولمسنا ان الشعب العراقي والحكومة العراقية مثل كل الدول والشعوب الاسلامية والعربية الابية لديها الاستعداد الكامل  للتضامن مع المقاومين في غزة ومن أجل التصدي للارهاب الاسرائيلي الذي يمارس هناك". 
وقال :" وايضا كان هناك لقاء أجريناه مع الرؤساء والعشائر والقبائل العربية في بغداد وفي العراق ولمسنا لديها هذه النخوة وهذه الكرامة  في مجال مواصلة الدعم  ومؤازرة الاخوة الفلسطنيين في غزة.
وأضاف: "كان هناك رسائل تطرح علينا انه اذا إستمرت هذه العمليات الارهابية الاجرامية الاسرائيلية في حق  الآمنيين في غزة ما الذي سيحصل يا ترى؟ وكان جوابنا الواضح والقاطع في هذا المجال انه أمام الاستمرار في هذا الاجرام الاسرائيلي وهذا الارهاب الصهيوني فلا بد لكل الشعوب العربية والاسلامية لا بل لكل الشعوب الحرة والابية في هذه المنطقة، ان تهب هبة رجل واحد من أجل الصمود والتصدي والوقوف الى جانب الشعب الفسطيني ومن أجل التصدي امام هذا الارهاب الاسرائيلي".
وختم عزيزي: "نحن نعتقد ان هذا الكيان الصهيوني الغاصب يجب ان يفهم  تماما انه اذا لم يرتدع عن غيه واذ لم يتوقف عن إجرامه وإرهابه، انه سيواجه في هذا المجال الوحدة والتكاتف ما بين جبهة المقاومة وما بين المسلمين والعرب والغيارى والشرفاء في هذه المنطقة برمتها التي سوف تقف وقفة رجل واحد من اجل وضع حد نهائي لهذا الاجرام الاسرائيلي. وهذا وعد الهي بأن النصر سيكون من نصيب الاحرار والمقاومين".
واستقبل بري النائبين وليد البعريني وأحمد الخير وبحث معهما في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
ومن زوار بري رئيس لجنة الدفاع والداخلية النائب جهاد الصمد حيث تم البحث في آخر المستجدات الامنية والسياسية مع تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
 
بري عرض مع زواره المستجدات محلياً وإقليمياً وإستقبل وفداً برلمانياً إيرانياً

محليات

نبيه بري

عين التينة

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Aljadeed
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: إستبشروا فالنصر آت وقريب وما نفعله نصرة لغزة هو دفاع عن بلدنا
هدوء حذر في على طول المناطق الحدودية الجنوبية .. لمتابعة البث المباشر:

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معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة
15:57

معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة

علمت الجديد بأن طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

15:57

معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة

علمت الجديد بأن طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.
15:47

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

15:47

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

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