حزب الله: هاجمنا موقع الصدح بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ



‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏

‏ صدق الله العلي العظيم



هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:45 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة الواقع في 27-10-2023 موقع الصدح بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة ودمّروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته.‏







‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 27-10-2023 م

‏11 ربيع الثاني 1445 هـ