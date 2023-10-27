حزب الله: هاجمنا موقع الصدح بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾
صدق الله العلي العظيم
هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:45 من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 27-10-2023 موقع الصدح بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة ودمّروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعوا إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 27-10-2023 م
11 ربيع الثاني 1445 هـ