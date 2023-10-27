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محليات

نعيم قاسم خلال استقباله الموفد النيابي الإيراني: "طوفان الأقصى" خسارة كبيرة محقَّقة للعدو الإسرائيلي

2023-10-27 | 08:23
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نعيم قاسم خلال استقباله الموفد النيابي الإيراني: &quot;طوفان الأقصى&quot; خسارة كبيرة محقَّقة للعدو الإسرائيلي
نعيم قاسم خلال استقباله الموفد النيابي الإيراني: "طوفان الأقصى" خسارة كبيرة محقَّقة للعدو الإسرائيلي


 
استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الموفد النيابي الإيراني الذي يضم نائب رئيس اللجنة السياسية الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي السيد إبراهيم عزيزي ووفد من النواب وبحضور سفير الجمهورية الإيرانية في بيروت السيد مجتبى أماني ، وقال:  نشكر دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخامنئي وحركتها الدبلوماسية والسياسية والشعبية، فضلاً عن دعمها للمقاومة بكل أشكال الدعم.   وقال: كشف طوفان الأقصى المؤيدين لفلسطين من المؤيدين للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه. وقد أثبتَ ميدان المواجهة في غزَّة نُبل الأداء المقاوم ووحشية إسرائيل وأميركا ومحورها.   طوفان الأقصى خسارة كبيرة محقَّقة للعدو الإسرائيلي وأصبحت من ثوابت التاريخ، ولا يمكن أن ينتصر هذا العدو بالمجازر ضد المدنيين، وهو أجبن وأضعف من أن ينتصر في الميدان في مواجهة أبطال فلسطين المقاومين المجاهدين.  وأضاف: صورة الميدان تردد إسرائيلي، وخوف من المعركة البرية، في المقابل ثبات المقاومين واستمرار الصواريخ على الكيان.
نعيم قاسم خلال استقباله الموفد النيابي الإيراني: "طوفان الأقصى" خسارة كبيرة محقَّقة للعدو الإسرائيلي

محليات

نعيم قاسم

لبنان

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معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة
15:57

معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة

علمت الجديد بأن طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

15:57

معلومات الجديد: طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت وغادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة

علمت الجديد بأن طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.
15:47

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

15:47

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

معلومات الجديد : طائرة عسكرية كندية حطت في مطار بيروت لإجلاء رعايا كنديين وعلى متنها عناصر أمنية غادروا المطار بعد وسم جوازاتهم وأفادت المعلومات أن الطائرة غادرت بعد أن أفرغت ذخيرة وأسلحة مخصصة لأمن السفارة.

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