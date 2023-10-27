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محليات

بري يدعو اللجان النيابية الى جلسة مشتركة الثلاثاء لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ

2023-10-27 | 11:47
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بري يدعو اللجان النيابية الى جلسة مشتركة الثلاثاء لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ
بري يدعو اللجان النيابية الى جلسة مشتركة الثلاثاء لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ

بري يدعو اللجان النيابية الى جلسة مشتركة الثلاثاء لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ


دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الإعلام والإتصالات، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، شؤون المهجرين، حقوق الإنسان المرأه والطفل والبيئة، الى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 31 تشرين الاول 2023 وذلك لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ الوطنية لتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي. 
بري يدعو اللجان النيابية الى جلسة مشتركة الثلاثاء لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ

محليات

نبيه بري

اللجان النيابية

خطة الطوارئ الوطنية

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بالصور - انفجار قسطل مياه على اوتوستراد الضبية وزحمة سير على المسلك الشرقي
مصدر رفيع في القوات لـ"الجديد" : القوات تنفي ما يتم تداوله عن انها أبلغت قائد الجيش جوزف عون بأنها ستشارك في جلسة مجلس النواب تحت بند واحد هو التمديد له، ولا قرار للقوات بعد، وهذا الموضوع يخضع للنقاش

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قال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي ان "قذيفة سقطت اليوم داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولحسن الحظ أنها لم تنفجر، ولم يصب أحد بأذى، ولكن تضرر مقرّنا. وتمت إزالة القذيفة ونعمل على التأكد من مصدر الهجوم".

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"اليونيفيل": تم إستهداف مقرّنا العام في الناقورة ونعمل على التأكد من مصدر الهجوم

قال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي ان "قذيفة سقطت اليوم داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولحسن الحظ أنها لم تنفجر، ولم يصب أحد بأذى، ولكن تضرر مقرّنا. وتمت إزالة القذيفة ونعمل على التأكد من مصدر الهجوم".

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