الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

تسع شخصيات عربية بينهم الرؤساء الجميّل وسليمان والسنيورة وجنبلاط : "أوقفوا الحرب على غزة "

2023-10-28 | 02:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تسع شخصيات عربية بينهم الرؤساء الجميّل وسليمان والسنيورة وجنبلاط : &quot;أوقفوا الحرب على غزة &quot;
تسع شخصيات عربية بينهم الرؤساء الجميّل وسليمان والسنيورة وجنبلاط : "أوقفوا الحرب على غزة "

نشرت صحيفة "النهار" مقالاً موقعاً من الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان ورئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي و رئيس مجلس الوزراء الاردني السابق طاهر المصري والرئيس ​فؤاد السنيورة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط و العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي ورئيس البرلمان العربي الأسبق ​محمد جاسم الصقر اضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية ​عمرو موسى و الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا . جاء فيه :

تحت عنوان "أوقفوا الحرب على غزة" نشرت صحيفة "النهار" مقالاً موقعاً من الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان ورئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي  و رئيس مجلس الوزراء الاردني السابق طاهر المصري والرئيس  فؤاد السنيورة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط  و العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي ورئيس البرلمان العربي الأسبق  محمد جاسم الصقر اضافة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية  عمرو موسى و الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا . جاء فيه :

 

"إن الفظائع التي نشهدها اليوم في #فلسطين هي نتيجة لعقود من الاحتلال الظالم وأحداث العنف والمآسي والوعود التي لم يتم الوفاء بها، وتكاثر المستوطنات غير القانونية، ووقوع الضحايا. إن بعض الأفعال التي ارتكبت تتعارض مع ثقافتنا العربية، وكذلك مع المعتقدات والقيم الإسلامية، وتؤدي إلى تصاعد العنف والبؤس الذي لا يجلب أي ربح لأحد، سوى الخسائر.

فالصراع لم يبدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام، ولن ينتهي بوقف إطلاق النار. ويشهد المجتمع الدولي للأسف، التكلفة الباهظة للفرص الضائعة، وبعد أن غض الطرف، عن قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التي لم يتم تنفيذها، وفي انتهاك القانون الدولي، والانقلاب على مبادرات السلام.

 

إن منطقتنا تستحق السلام، ويمكن لشعوبها، عندما تتاح لها الأدوات المناسبة، أن تخلق معًا بيئة تكرم تراثه وحضاراته القديمة، فضلاً عن تحقيق الرخاء.

 

وما تأكد في الأسبوعين الماضيين، وعلى مدى القرن الماضي، هو أن العنف يمكن أن يُخرج أسوأ ما في الناس، وأن المشاعر يمكن أن تصل إلى أبعد الحدود. ولذا، فإنَّه من واجب القادة المسؤولين إطفاء هذه النار قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.

 

لا يمكن تحقيق أي شيء من خلال الغزو ال#إسرائيلي لغزة. فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع، وهو الأمر الذي لا يجوز إجازته أو تبريره. وتعلم إسرائيل، ويجب أن يتم تذكيرها، أن التكلفة البشرية لمثل هذا الهجوم سوف تخلق تداعيات عالمية لا يمكن التنبؤ بها لعقود قادمة.

 

لم تكن الأحداث الأخيرة غير متوقعة أو مفاجئة. لقد رأينا أن العنف لا يولّد إلا المزيد من العنف والتطرف، وهذا النمط واضح، وقد تكرر للأسف. لقد فشل الزعماء في المنطقة وخارجها في تحركهم على أساس من تجاهل الرسالة الأساسية التي مفادها أن قضية فلسطين تظل القضية المركزية، وأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم من دون تحقيق العدالة المنصفة للشعب الفلسطيني، والسلام للجميع.

 

إن سوابق أعمال العنف الحالية عديدة، والتي كان ينبغي للقادة أن يتحركوا قبل ذلك بكثير لتفاديها. وفي أبريل/ نيسان من هذا العام، هاجمت القوات الإسرائيلية المصلين في المسجد الأقصى وآخرين يحتفلون بشهر رمضان المبارك في القدس. وتم إطلاق صواريخ من غزة رداً على أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون وقوات الأمن.

 

وتحدث أعمال العنف على فترات منتظمة، دون نقص في الاستفزازات وردود الفعل. فقد اندلعت #حرب غزة في العام 2006 في 25 يونيو/ حزيران في الليلة التي كانت فيها فتح وحماس على وشك التوقيع على تفاهم يستند إلى وثيقة اقترحها أسرى من الجانبين في السجون الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، لم تنقطع أعمال العنف تقريبًا.

 

وفي كل اشتباك، قُتل آلاف الفلسطينيين في جولات عنفٍ ومذابح مختلفة، وحيث دُمرت منازل لا حصر لها. لقد أدى تشديد الحصار والحصار على غزة إلى تحويلها إلى أكبر سجن مفتوح في العالم. وامتد العنف أيضًا إلى الضفة الغربية كما رأينا في عام 2002 عندما تم تدمير مخيم جنين للاجئين في ذلك الوقت، وفي وقت سابق من هذا العام. وتشمل القائمة الطويلة لانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وفي بناء جدران الفصل العنصري، وتقييد حركة المدنيين لجعل الحياة مستحيلة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية.

 

وما كان ينبغي لنا أبداً أن نصل إلى هذا الحد الذي أدى إلى الهجوم الأخير الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي أسفر عن أكبر عدد من الضحايا والرهائن المدنيين والعسكريين الإسرائيليين حتى الآن. إن الرد الإسرائيلي الذي اتخذ شكل عقاب جماعي وجرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة بالمجازر والفظائع المرتكبة في غزة ضد المدنيين بهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وكذلك في تدمير المستشفيات والكنائس والمساجد، وهو بمجموعه يشكّل إهانة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان. إن مليوني مدني في غزة هم ضحايا الفشل المستمر في تنفيذ حل شامل وعادل ودائم.

 

ولم يعد من الممكن تجاهل محنة الفلسطينيين. إن السلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق بدون العدالة والحلول النصفية ليست حلولاً.

 

إن معايير السلام مدرجة في مبادرة السلام العربية التي اقترحها ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله، وتم اعتمادها بالإجماع خلال قمة جامعة الدول العربية في بيروت في نيسان/ أبريل كما أقرّتها منظمة المؤتمر الإسلامي 2002، وهي تظل الحل الأكثر منطقياً وانصافاً.

الفرضية الأساسية هي أن الحل العسكري لن يحقق السلام، ولن يوفر الأمن، وأن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو وحده الذي يشكل الخيار الاستراتيجي للدول العربية. والشروط هي إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة إلى فلسطين وفق قرارات الأمم المتحدة، مقابل سلام دائم بين إسرائيل والدول العربية.

 

إن السلام يجب أن يكون هدفاً كافياً في حد ذاته، ولكن لا شيء يمكن أن يجعله أكثر إلحاحاً من إلقاء نظرة خاطفة على الهاوية التي نراها أمامنا في الأزمة الحالية. هناك العديد من التحديات ولكن يجب أن تتحول إلى فرص من قبل الحكماء، عندما تتوفر المكونات الصحيحة، مع نوايا حسنة وقادة شجعان.

 

لقد طغت مذبحة عيد الفصح على مبادرة السلام العربية حيث قتل مهاجم انتحاري من حماس 30 شخصًا خلال احتفال بعيد الفصح في نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق المبادرة. مثال آخر على العنف والتطرف لهزيمة الاعتدال وخلق الفوضى.

 

وبعد مرور واحد وعشرين عاماً، تغيرت الظروف ولكن الأهداف ظلت كما هي: يجب أن يسود السلام والعدالة والاعتدال.

 

كل أزمة تجلب معها فُرصة، وكلما كبرت الأزمة، زادت الحاجة إلى اغتنام الفرصة التي تنشأ بعد ذلك لتحقيق السلام والعدالة. نحن نعيش في أوقات خطيرة مع تصاعد العنف والحرب في أوكرانيا مما يهدد السلام العالمي.

 

ومن المفارقة أن الغرب تدخَّل لدعم ردود الفعل المتطرفة في إسرائيل بحجة الدفاع عن النفس. وهذه ليست سياسة حكيمة، فالعدالة مطلوبةٌ وهي حقٌ للجميع، كما أنّ الاعتدال مطلوبٌ ويجب أن يسودَ لدى جميع الأطراف.

 

هناك مثل عربي قديم يقول: "الظلم والقهر إنْ دام دمَّر والعدل إنْ دامَ عمَّر". هذه دعوة لتغيير المسار ووقف الحرب على غزة وتحقيق العدالة لشعب فلسطين وإنهاء هذا الصراع الذي سيستمر في تهديد الأمن العالمي والسلام الإقليمي.

 

والمطلوب الآن هو الرؤية، والشجاعة، وحُسْنِ النية، وتصميمِ المجتمع الدولي على إحلال السلام والرخاء للجميع.

 

إن إيماننا المشترك بالكرامة الإنسانية لا يستحق أقل من ذلك."

 
 
* تنشر بالتزامن مع صحيفة ناشونال الاماراتية التي تصدر باللغة الانكليزية.

** الموقعون
1- أمين الجميل، رئيس لبنان الأسبق من 1982 إلى 1988.
2- ميشال سليمان، رئيس لبنان الأسبق من 2008 إلى 2014.
3- إياد علاوي، رئيس الوزراءسابقا وشغل منصب نائب رئيس العراق من عام 2014 إلى عام 2015.
4- طاهر المصري، شغل منصب رئيس وزراء الأردن، ورئيس مجلس أعيان الأسبق.
5- فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق.ووزير المال الاسبق ورئيس كتلة المستقبل النيابية.
6- وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ووزير ونائب سابق في لبنان.
7- محمد جاسم الصقر، عضو سابق في مجلس الأمة الكويتي، ورئيس البرلمان العربي الأسبق.
8- عمرو موسى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية في الفترة من 1 كانون الثاني 2001 إلى 1 حزيران 2011. ووزير الخارجية المصري الاسبق.
9- الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا حتى 14 ايار 2014، ووزير خارجية الجزائر من عام 1991 إلى عام 1993.
تسع شخصيات عربية بينهم الرؤساء الجميّل وسليمان والسنيورة وجنبلاط : "أوقفوا الحرب على غزة "

محليات

غزة

الاحتلال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله ينشر فيديو لعملية إستهداف دبابة ميركافا تابعة للاحتلال الاسرائيلي في محيط ثكنة أفيفيم
اجراءات احترازية في مطارِ بيروت الدولي.. لمتابعة التفاصيل مباشرة:

اقرأ ايضا في محليات

"اليونيفيل": تم إستهداف مقرّنا العام في الناقورة ونعمل على التأكد من مصدر الهجوم
11:00

"اليونيفيل": تم إستهداف مقرّنا العام في الناقورة ونعمل على التأكد من مصدر الهجوم

قال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي ان "قذيفة سقطت اليوم داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولحسن الحظ أنها لم تنفجر، ولم يصب أحد بأذى، ولكن تضرر مقرّنا. وتمت إزالة القذيفة ونعمل على التأكد من مصدر الهجوم".

11:00

"اليونيفيل": تم إستهداف مقرّنا العام في الناقورة ونعمل على التأكد من مصدر الهجوم

قال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي ان "قذيفة سقطت اليوم داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولحسن الحظ أنها لم تنفجر، ولم يصب أحد بأذى، ولكن تضرر مقرّنا. وتمت إزالة القذيفة ونعمل على التأكد من مصدر الهجوم".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023