حزب الله ينشر فيديو لعملية إستهداف دبابة ميركافا تابعة للاحتلال الاسرائيلي في محيط ثكنة أفيفيم

قال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي ان "قذيفة سقطت اليوم داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولحسن الحظ أنها لم تنفجر، ولم يصب أحد بأذى، ولكن تضرر مقرّنا. وتمت إزالة القذيفة ونعمل على التأكد من مصدر الهجوم".