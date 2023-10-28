#حزب_الله ينشر فيديو لعملية إستهداف دبابة ميركافا تابعة للاحتلال الاسرائيلي في محيط ثكنة أفيفيم pic.twitter.com/L8ky9LHjKu
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 28, 2023
#حزب_الله ينشر فيديو لعملية إستهداف دبابة ميركافا تابعة للاحتلال الاسرائيلي في محيط ثكنة أفيفيم pic.twitter.com/L8ky9LHjKu
قال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي ان "قذيفة سقطت اليوم داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولحسن الحظ أنها لم تنفجر، ولم يصب أحد بأذى، ولكن تضرر مقرّنا. وتمت إزالة القذيفة ونعمل على التأكد من مصدر الهجوم".
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: