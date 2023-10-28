مجد كيال لـ #هنا_بيروت: هناك شعور عند المستعمر أن قوته الهية وعندما خُلخلت هذه الصورة أرادت "إسرائيل" تثبيت فكرة أنها فوق الوصف عبر هجومها الجنوني

زياد حواط لـ "هنا بيروت" : لا نريد أن يهتف أحداً للسيد نصر الله للدخول في الحرب ومن يريد أن يخوضها يجب عليه أن يستدعي مقاتلي حزب الله الى بلده للقتال هناك فمصر والأردن لديهما حدود مشتركة مع "إسرائيل"