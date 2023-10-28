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مجد كيال لـ#هنا_بيروت: "إسرائيل" تتعامل مع غزة كحقل تجارب وإذا كانت عملية السابع من الشهر الجاري لم تُنفّذ لكان الإحتلال أوجد ذريعة لإستخدام أسلحته
2023-10-28 | 10:30
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مجد كيال لـ#هنا_بيروت: "إسرائيل" تتعامل مع غزة كحقل تجارب وإذا كانت عملية السابع من الشهر الجاري لم تُنفّذ لكان الإحتلال أوجد ذريعة لإستخدام أسلحته
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