مجد كيال لـ#هنا_بيروت: "إسرائيل" تتعامل مع غزة كحقل تجارب وإذا كانت عملية السابع من الشهر الجاري لم تُنفّذ لكان الإحتلال أوجد ذريعة لإستخدام أسلحته