سقوط قذيفة معادية قرب أحد المنازل في عيتا الشعب ولا إصابات



أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن قذيفة من جانب العدو الإسرائيلي سقطت في بلدة عيتا الشعب قرب أحد المنازل، ولم تسجل أي اصابات بشرية.