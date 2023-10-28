العاروري التقى الرئيس بري وتم البحث في مستجدات معركة طوفان الأقصى

التقى وفد قيادي من حركة حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ "صالح العاروري"، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ "نبيه بري"، في مكتبه بعين التينة، بحضور عضو المكتب السياسي للحركة "غازي حمد"، ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الخارج "علي بركة"، وممثل الحركة في لبنان "أحمد الهادي"، ومسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة أمل الحاج "محمد الجباوي"، حيث قدّم الوفد الشكر لدولة الرئيس على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



واستعرض الشيخ "العاروري" مجريات معركة "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر، والتي جاءت رداً على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومواصلة عدوان الاحتلال على جميع الأراضي الفلسطينية.



وأكد "العاروي"، أن معركة طوفان الأقصى كسرت أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، معتبراً أن الاحتلال وعبر جرائمه ومجازرة يحاول التغطية على هزيمته التاريخية، ودعا الشيخ "العاروري"، دول العالم إلى وقف العدوان الصهيوني ووضع حد لجرائم الاحتلال والعمل على السماح بدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية ما زالت تتحكم بمجريات المعركة، وأنها لن تتنازل عن تحقيق أهدافها في هذه المعركة.



من جهته، اعتبر بري أن ما جرى في السابع من أكتوبر هو صفعة قوية في وجه الاحتلال، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة التي ألحقت هزيمة تاريخية بجيش الاحتلال، وأعرب الرئيس "بري" عن إدانته لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة، داعياً جميع الدول والبرلمانات الى العمل على وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة.