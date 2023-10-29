الجيش اللبناني تسلّم الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



تسلّم الجيش اللبناني الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية. تهدف هذه الهبة التي قدمتها دولة قطر مشكورة إلى دعم الجيش وتمكينه من مواجهة المرحلة الراهنة وتحدياتها المتزايدة.