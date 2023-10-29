مراسل الجديد: قصف إسرائيلي على تلال كفرشوبا والقاء قنابل مضيئة

الأب أنطونيوس حنانيا لـ #هنا_بيروت: لسنا ضد اليهود كدين لكننا ضد اليهودي الصهيوني وتاريخياً كان هناك دائماً تعاوناً بين الملسم والمسيحي في فلسطين