سفارة الكويت تدعو رعاياها في لبنان الى تسجيل بياناتهم على هاتف السفارة

دعت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية، في بيان، "المتواجدين حالياً في لبنان التواصل معها وتسجيل بياناتهم على هاتف السفارة رقم: (0096171171441)، إستناداً الى بيان وزارة الخارجية الكويتية الصادر بتاريخ 17 تشرين الأول 2023، والذي يحض جميع المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة الجمهورية اللبنانية الى تأجيل السفر خلال هذه الفترة، والذي يهيب كذلك بالمواطنين المتواجدين حالياً في لبنان الى العودة الطوعية إذا لم يكن هناك حاجة ملحة لتواجدهم، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن".