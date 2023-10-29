أمير قطر إستقبل ميقاتي.. وهذا ما تم بحثه

إستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الديوان الأميري صباح اليوم، في حضور رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.