أمير قطر إستقبل ميقاتي.. وهذا ما تم بحثه
إستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الديوان الأميري صباح اليوم، في حضور رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.
تم خلال اللقاء عرض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها وتطويرها.
بعد ذلك عقد رئيس الحكومة إجتماعاً مع رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في حضور القائمة باعمال سفارة لبنان لدى دولة قطر السفيرة فرح بري.
بعد ذلك عقدت خلوة بين الرئيسين ميقاتي والشيخ محمد بن عبد الرحمن.
وكان رئيس الحكومة وصل الى قطر صباحا وإستقبله في المطار وزير الدوله في وزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي والقائمة باعمال سفارة لبنان في قطر.