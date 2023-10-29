سيمون أبو فاضل: إصرار وضغط للتمديد لقائد الجيش جوزيف عون

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لـ الجديد: فوزي بالتزكية لا يمكن أن يكون ديكتاتورية والمنتسبون للقوات لديهم كامل القناعة بأن أستمر في رئاسة الحزب ولذلك لم يترشّح أحد للمنصب