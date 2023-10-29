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محليات

اليونيفيل تعلن أن قاعدتها القريبة من بلدة حولا أصيبت بقذائف الهاون: هذه الهجمات جريمة وإنتهاك للقانون الدولي ويجب إدانتها

2023-10-29 | 08:16
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اليونيفيل تعلن أن قاعدتها القريبة من بلدة حولا أصيبت بقذائف الهاون: هذه الهجمات جريمة وإنتهاك للقانون الدولي ويجب إدانتها
اليونيفيل تعلن أن قاعدتها القريبة من بلدة حولا أصيبت بقذائف الهاون: هذه الهجمات جريمة وإنتهاك للقانون الدولي ويجب إدانتها

قال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أن "قذيفتي هاون سقطتا يوم السبت عند حوالي الساعة العاشرة مساءً على قاعدة لليونيفيل بالقرب من بلدة حولا، مما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام الذي تم إجلاؤه على الفور لتلقي العلاج".

وأضاف: "أصيب جندي حفظ السلام بجروح طفيفة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى في المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، وحالته مستقرة حالياً".
وتابع تيننتي: "بالأمس، تعرّضت مراكز اليونيفيل للقصف مرتين: في فترة ما بعد الظهر بقذيفة أصابت مقرّنا العام في الناقورة، ومساء أمس في محيط حولا، مما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام".
وأردف الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: "تعرب اليونيفيل عن قلقها البالغ إزاء هذين الهجومين على جنودنا الذين يعملون بلا كلل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتهدئة هذا الوضع الخطير".
وختم تيننتي: "إننا نحثّ بقوة جميع الأطراف المشاركة في النزاع على وقف إطلاق النار فوراَ. إن مهاجمة حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة جريمة وانتهاك للقانون الدولي ويجب إدانتها. وقد بدأت التحقيقات في كلا الحادثين".
اليونيفيل تعلن أن قاعدتها القريبة من بلدة حولا أصيبت بقذائف الهاون: هذه الهجمات جريمة وإنتهاك للقانون الدولي ويجب إدانتها

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