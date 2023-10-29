اليونيفيل تعلن أن قاعدتها القريبة من بلدة حولا أصيبت بقذائف الهاون: هذه الهجمات جريمة وإنتهاك للقانون الدولي ويجب إدانتها

قال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أن "قذيفتي هاون سقطتا يوم السبت عند حوالي الساعة العاشرة مساءً على قاعدة لليونيفيل بالقرب من بلدة حولا، مما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام الذي تم إجلاؤه على الفور لتلقي العلاج".