المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: جملة من الإفتراءات والأكاذيب أوردتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي

صدر عن المكتب الإعلامي في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، البيان الآتي: "أوردت بعض مواقع التواصل الإجتماعي جملة من الإفتراءات والأكاذيب التي تناولت المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ونائب رئيسه سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، لا تمت الى الحقيقة بصلة، والمجلس سيتخذ الاجراءات اللازمة مع الجهات الأمنية والإدعاء أمام القضاء المختص لكشف المرتكبين ومعاقبتهم".