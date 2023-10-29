الراهب في الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين الأب أنطونيوس حنانيا لـ #هنا_بيروت: هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني للإجرام ونحن نعمل لتحرير القدس ونرى الملسم مسيحياً والمسيحي مسلماً