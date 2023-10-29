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2023-10-29 | 09:41
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رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان لـ #هنا_بيروت: معركة العبور الثانية تحاكي معركة العبور الأولى والمقاتل العربي أثبت شجاعته وقدرته على تطويع التكنولوجيا وعملية طوفان الأقصى أرجعت القضية الفلسطينية الى الواجهة
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