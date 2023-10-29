رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان لـ #هنا_بيروت: معركة العبور الثانية تحاكي معركة العبور الأولى والمقاتل العربي أثبت شجاعته وقدرته على تطويع التكنولوجيا وعملية طوفان الأقصى أرجعت القضية الفلسطينية الى الواجهة

رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان لـ "هنا بيروت" : الملفات التي تثبت لبنانية مزارع شبعا موجودة وعرضناها سابقاً ولا نقبل بإفتعال الضباب من قبل البعض تجاه هذه القضية المحسومة