قصف مركّز من جانب العدو.. الجديد ترصد آخر التطورات في جنوب لبنان

حزب الله: عند الساعة 15:45 من بعد ظهر اليوم إكتشف مجاهدونا قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه فقاموا بإستهدافها ‏على الفور بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة‏