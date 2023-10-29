الجماعة الاسلامية - قوات الفجر تتبنى اطلاق الصواريخ باتجاه كريات الشمونة

أصدرت الجماعة الإسلامية عبر جناحها العسكري قوات الفجر بياناً جاء فيه :

قامت قوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية ) اليوم بتوجيه صليات صاروخية جديدة ومركّزة استهدفت مواقع العدو الصهيوني في محيط مغتصبة كريات شمونة وداخلها في شمال فلسطين المحتلة.

إنّنا إذ نؤكّد على أنّ صلياتنا الصاروخية ستستمر وتزداد كلّما أمعن العدو الصهيوني وتمادى في عدوانه على أهلنا في جنوب لبنان وقطاع غزة، نؤكّد أيضاً على أنّنا قادرون على توسيع دائرة ردّنا لثنيه عن عدوانه، والله أكبر ولله الحمد.