عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور لـ وهلق شو : قرار الحرب والسلم في لبنان ليس بيد الدولة وهذا ما قاله ميقاتي على سبيل المصارحة

النائب وائل ابو فاعور لـ"الجديد": اجتماعنا كان واسعاً واستثنائيا والمواقف التي أٌُعلنت متنوعة وهي دعم للشعب الفلسطيني وتأكيد على أحقية لبنان في الدفاع عن نفسه من دون استدارجه الى حرب كبرى