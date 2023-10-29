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وائل أبو فاعور لـ وهلق شو : الأفضل بالنسبة لوليد جنبلاط التمديد لقائد الجيش لأنه أثبت وطنيته لكن لم نطرح هذا الأمر
2023-10-29 | 15:51
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وائل أبو فاعور لـ وهلق شو : الأفضل بالنسبة لوليد جنبلاط التمديد لقائد الجيش لأنه أثبت وطنيته لكن لم نطرح هذا الأمر
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